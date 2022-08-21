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Комар не подточит: средство от малярии эффективно лечит рак

Комар не подточит: средство от малярии эффективно лечит рак

Исследователи Института цитологии (ИНЦ) РАН смогли на 20% повысить эффективность терапии клеток рака прямой кишки с помощью хлорохина — известного противомалярийного средства, у которого недавно была обнаружена способность бороться с опухолями.

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