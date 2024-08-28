Лечение метастатического рака молочной железы с помощью ингибирования миР-10b – исследование

В журнале Oncotarget была опубликована новая исследовательская статья. В ней говорится, что, несмотря на прогресс в диагностике и лечении рака молочной железы, прогнозы для пациентов с метастатической (распространившейся по всему организму) формой заболевания остаются неблагоприятными.
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