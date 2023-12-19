В Омске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

В Омске обнаружили труп младенца. Об этом во вторник, 19 декабря, проинформировало издание «РГ», сославшись на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Ларису Болдинову.
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