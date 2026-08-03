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Царьград

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РСЧС отменил режим беспилотной опасности на Кубани

РСЧС отменил режим беспилотной опасности на Кубани

РСЧС сообщает об отмене режима беспилотной опасности в муниципальных образованиях Краснодарского края: Туапсинский округ, Анапа, Горячий Ключ, Новороссийск, Геленджик, Сочи, а также Темрюкский, Крымский, Абинский и Северский районы.

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