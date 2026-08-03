РСЧС отменил режим беспилотной опасности на Кубани

РСЧС сообщает об отмене режима беспилотной опасности в муниципальных образованиях Краснодарского края: Туапсинский округ, Анапа, Горячий Ключ, Новороссийск, Геленджик, Сочи, а также Темрюкский, Крымский, Абинский и Северский районы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии