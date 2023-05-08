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В Астраханской области запустили онлайн-флешмоб «Правда о Великой Победе»

В Астраханской области запустили онлайн-флешмоб «Правда о Великой Победе»

Акцию «Правда о Великой Победе», посвящённую 78-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне запустили сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Астраханской области, об этом 8 мая сообщает радиостанция «Южная волна».

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