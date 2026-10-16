Казахстан проводит государственную политику «плавильного котла», превращая проживающих на его территории русских и другие народы в новую нацию «казахстанцев».
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