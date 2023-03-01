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Дзюба о том, что Роналду не взяли клубы Европы: «Трусы! Личностей боятся везде. «МЮ» что, кого-то разрывает, феерит? Криштиану нужен любому»

Дзюба о том, что Роналду не взяли клубы Европы: «Трусы! Личностей боятся везде. «МЮ» что, кого-то разрывает, феерит? Криштиану нужен любому»

Артем Дзюба не считает, что «Манчестер Юнайтед» стал лучше после ухода Криштиану Роналду. – Объясни мне, почему Роналду не взяла ни одна европейская команда? – Потому что боятся его.

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