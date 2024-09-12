Игорь Бабушкин посетил строящийся в Астрахани храм князя Александра Невского

Сегодня, в день прославления святого благоверного князя Александра Невского, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил строящийся центральный храм Вооруженных сил РФ Астраханской митрополии Русской Православной Церкви и принял участие в богослужении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии