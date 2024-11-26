«Ельцин-центр начинает быть неудобным для самого Кремля» – мнение политтехнолога

Политика Ельцин-центра в ближайшее время должна измениться, так как она не соответствует сегодняшней ситуации в стране и вызывает раздражение не только у значительной части общества, но и у ряда руководителей.
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