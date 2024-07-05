Ученые связали просмотр телевизора с развитием трех видов рака у женщин

Китайские исследователи обнаружили, что чрезмерный просмотр телевизора может быть напрямую связан с повышенным риском развития трех видов рака у женщин: рака эндометрия, молочной железы и низкозлокачественного серозного рака яичников.
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