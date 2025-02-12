Тайна с ртутью в слойке: версии и вероятные причины загадочного инцидента

Всю среду московские следователи и полицейские бились над загадкой: как в слойке, купленной в обычной пекарне на юго-западе столицы, могла оказаться ртуть?! Неосторожность кондитеров? Бактериологическая диверсия? Происки конкурентов? Версии множились каждый час, поскольку пострадавшие, двое мужчин, ….