В России усилили контроль за строительством школ и садиков

«Единая Россия» усилит контроль за сроками сдачи новых школ и садиков, сообщил секретарь Генсовета партии, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев на заседании федерального штаба по реализации президентской программы строительства и капремонта школ, колледжей и детсадов.