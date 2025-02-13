В России усилили контроль за строительством школ и садиков

«Единая Россия» усилит контроль за сроками сдачи новых школ и садиков, сообщил секретарь Генсовета партии, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев на заседании федерального штаба по реализации президентской программы строительства и капремонта школ, колледжей и детсадов.
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