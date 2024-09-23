Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дальнобойные удары по России уже не имеют смысла – генерал Кривонос

Дальнобойные удары по России уже не имеют смысла – генерал Кривонос

Удары западным дальнобойным оружием, разрешение на которое поехал выпрашивать в США президент Украины  с просроченными полномочиями Владимир Зеленский, больше не имеют смысла.

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Комментарии
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Anatoly Kiselev
А города, гражданские объекты вы забываете? Этого им будет достаточною. Необходимо прикрытие - ПВО.
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19 час.
Надежда
Все эти блошиные скачки зенарика с мольбами дать разрешение на удары по России больше рассчитаны на устрашение граждан РФ и делаются в надежде, что мы пойдем по пути майданутых и устроим скачки с криками:&quot;Геть!&quot;)
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19 час.
VG
Vasily Golov
Ракетные комплексы перепрограммируют и их баллистику.Ракета уходит вверх на 40-50км,спутник дает команду на спуск.Ракета на гиперзвуке ударит по цели.Это Искандеры,Калибры,Точка-У. В бункера закопали С-400 и С-500.Как шахтные ракеты.Сбивать украино-американские  на ее территории.
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17 час.

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