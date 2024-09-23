Дальнобойные удары по России уже не имеют смысла – генерал Кривонос

Anatoly Kiselev А города, гражданские объекты вы забываете? Этого им будет достаточною. Необходимо прикрытие - ПВО.

Надежда Все эти блошиные скачки зенарика с мольбами дать разрешение на удары по России больше рассчитаны на устрашение граждан РФ и делаются в надежде, что мы пойдем по пути майданутых и устроим скачки с криками:"Геть!")