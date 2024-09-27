Писатель Иванов: на ЕГЭ попробуйте сначала решать задания полегче

Первое, что нужно сделать перед подготовкой к ЕГЭ — вовремя начать. Если оставить все на последние месяцы, то, скорее всего, это закончится выгоранием, нервным напряжением и путаницей в голове, рассказал "Газете.
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