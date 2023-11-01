Не всем понравилось заявление России о том, что она теперь ставит свои интересы выше любых международных договоров.
"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС
Комментарии
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Vasily Golov
Ст9 Конституции Действующие международные договоры, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины. Заключение международных договоров, противоречащих Конституции Украины, возможно только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины
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2 д.
VG
Vasily Golov
Санкции Евросоюза и США наносят ущерб национальной безопасности России.а также снабжение армии Украины вооружением и деньгами.Прямой ущерб безопасности.На основании исключений из Правил ВТО Россия имеет право разрывать договора и контракты на поставку продукции в ЕС и США и др.недружественные государства.
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2 д.
Николай Титов
"Мы принимаем те решения, которые поддерживают наши национальные интересы, .....» А чё, раньше вот это никому в России в голову не приходило? Или наши умные головы были заняты чем-то другим?
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1 д.
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