Нигерия: один человек был убит, несколько других получили ранения, а председатель Всепрогрессивного конгресса (APC) в районе местного самоуправления Рого (LGA) был похищен в результате нападения бандитов на Бели, Рого LGA, штат Кано, ранним утром.
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