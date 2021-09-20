Минсельхоз России исключил дефицит гречки на рынке

Новый десятилетний ценовой максимум демонстрирует гречка. Сейчас продукция реализуется дороже, чем в прошлом году, когда активный спрос на товар дополнительно формировался за счет ажиотажной скупки гречки населением на фоне пандемии коронавируса.
Новый десятилетний ценовой максимум демонстрирует гречка. Сейчас продукция реализуется дороже, чем в прошлом году, когда активный спрос на товар дополнительно формировался за счет ажиотажной скупки гречки населением на фоне пандемии коронавируса.
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