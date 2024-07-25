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Царьград

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Спустя семь лет: в пермском зоопарке родились двое котят снежного барса

Спустя семь лет: в пермском зоопарке родились двое котят снежного барса

Аксу впервые стала мамой.В пермском зоопарке родились два котенка снежного барса. Радостной новостью учреждение поделилось в своем телеграм-канале.

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