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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киркорову подарили именной свитер «Авангарда»: «Вы помогали команде в прошлом сезоне. В раздевалке после победных матчей играла ваша песня «Я эту жизнь тебе отдам»

Генеральный директор « Авангарда » Герман Чистяков подарил Филиппу Киркорову джерси команды. 3 сентября на « G-Drive Арене » в Омске прошел концерт Киркорова.

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