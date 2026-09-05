Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 601 подписчик

Белоусов вошёл во вкус. Удары теперь ничем не ограничены

Белоусов вошёл во вкус. Удары теперь ничем не ограничены

Белоусов вошёл во вкус. Удары теперь ничем не ограничены. Враг же, наоборот, пожинает плоды своих громких успехов и медийных "перемог".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Иванютин
Сергей Иванютин

Очередная муйня. Не планирует и не дает команды на проведения ударов ракетами и дронами министр обороны, это прерогатива НГШ. Ничего плохого не хочу сказать про Белоусова, но в этом он профан, его должность политическая и во всём МО нет офицеров и генералов, есть государственные советники различных рангов, которые возглавляют департаменты по заказам вооружений и закупкам продовольствия, ГСМ и т.д. на основе заявок поступающих от управлений ГШ, бронетанкового, автомобильного, тылового и т.д.