Белоусов вошёл во вкус. Удары теперь ничем не ограничены. Враг же, наоборот, пожинает плоды своих громких успехов и медийных "перемог".
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Очередная муйня. Не планирует и не дает команды на проведения ударов ракетами и дронами министр обороны, это прерогатива НГШ. Ничего плохого не хочу сказать про Белоусова, но в этом он профан, его должность политическая и во всём МО нет офицеров и генералов, есть государственные советники различных рангов, которые возглавляют департаменты по заказам вооружений и закупкам продовольствия, ГСМ и т.д. на основе заявок поступающих от управлений ГШ, бронетанкового, автомобильного, тылового и т.д.