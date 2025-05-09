Алексей Песошин Казанда совет солдатлары һәйкәлләренә чәчәкләр салды

Татарстан Премьер-министры Алексей Песошин Казанның Арча зиратында совет солдатларына куелган өч һәйкәлгә: «Җиңүче-солдат» һәм «Кайгылы солдат» монументларына, шулай ук Советлар Союзы Герое Борис Кузнецов каберенә чәчәкләр салды.
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