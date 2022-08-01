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Депутат Госдумы РФ Константин Затулин: Запад хочет, чтобы Сербия ввела санкции против России

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин: Запад хочет, чтобы Сербия ввела санкции против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что конфликт Сербии с непризнанной республикой Косово является делом рук Запада.

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