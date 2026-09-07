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Два мужчины на школьной линейке и вебинары за 250 тысяч: почему вокруг Анфисы Чеховой не утихают споры

Анфиса Чехова снова оказалась в эпицентре публичных дискуссий. Под прицелом соцсетей буквально всё: от семейных выходов на школьную линейку в компании бывшего мужа и нового жениха до продажи индивидуального наставничества за четверть миллиона рублей.

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