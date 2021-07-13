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Современный итальянский художник. Fabio D'Aroma

Современный итальянский художник. Fabio D'Aroma

Современный итальянский художник Фабио Д'Арома (Fabio D'Aroma) родился в Пескаре, Италия, в 1973 году.

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Нина Синельникова
В подобном стиле в средние века писал Иероним Босх, тем и интересен. А у мальчика Фабио что-то с психикой. Жаль
Lyudmila Mironova
уродство
Сергей Лахов
Глубинная сущность Европы. Капец культуре.
zorbel белкин
Какая гадость!
Елена Мамонова
Странные такие картины
Михаил
Прикол! Человек наверное несколько раз соскакивал то с наркотиков то с алкоголя, но рисует хорошо

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