Современный итальянский художник. Fabio D'Aroma

ИскусствоТуризмСовременный итальянский художник. Fabio D'Aroma Современный итальянский художник Фабио Д'Арома (Fabio D'Aroma) родился в Пескаре, Италия, в 1973 году.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНСНина СинельниковаВ подобном стиле в средние века писал Иероним Босх, тем и интересен. А у мальчика Фабио что-то с психикой. ЖальLMLyudmila MironovaуродствоСергей ЛаховГлубинная сущность Европы. Капец культуре.zorbel белкинКакая гадость!Елена МамоноваСтранные такие картиныМихаилПрикол! Человек наверное несколько раз соскакивал то с наркотиков то с алкоголя, но рисует хорошоКомментировать
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