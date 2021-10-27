Космос как бизнес, государственное дело и пространство устойчивого развития

27 октября состоялась экспертная дискуссия клуба «Валдай» в партнёрстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: «Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины».
27 октября состоялась экспертная дискуссия клуба «Валдай» в партнёрстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: «Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины».
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