ГИБДД выявила нелегальных таксистов в Петрозаводске

Инспекторы ДПС с 22 по 31 июля проверяли водителей, которые занимаются перевозками легковыми такси. По данным ГИБДД, во время рейдов было пресечено 7 нарушений правил дорожного движения: водители управляли без путевого листа, без фонаря легкого такси, не использовали ремень безопасности.
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