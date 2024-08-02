ГИБДД выявила нелегальных таксистов в Петрозаводске

Инспекторы ДПС с 22 по 31 июля проверяли водителей, которые занимаются перевозками легковыми такси. По данным ГИБДД, во время рейдов было пресечено 7 нарушений правил дорожного движения: водители управляли без путевого листа, без фонаря легкого такси, не использовали ремень безопасности.