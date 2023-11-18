Эстонцы бегут в Россию. Это официальная статистика

Итак, в Эстонии 88 человек отказались от гражданства. Это данные за 10 месяцев 2023 года.Если обратиться к статистике, что и делает портал ERR, то из 88 эстонцев 32 человека стали гражданами Финляндии, 24 человека взяли русское гражданство.