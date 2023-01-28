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Менеджер Волкова – о бое с Романовым: «Просили кого-то выше в рейтинге, но они получили бои раньше»

Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал о тяжелых переговорах с промоушеном о следующем бое для его клиента.

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