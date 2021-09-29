Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию.Вернуться к статье14855НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьУсталая Странница Вернулась ДомойНа чём там настаивает Украина, нам неизвестно, но судя по результатам, настойка явно на старых портянках. А вот этим своим истеричным визгом бывшая союзная республика лишь расписывается в своей несостоятельности и бестолковости в самостийном существовании. Как по мне, Украине надо дать возможность поистерить всласть, понять, что всё хуже некуда, а потом выкатить ей "список на восемь листов" с требованиями и только после стопроцентного их исполнения можно будет подумать над возможностью какого-либо сотрудничества.Сергей СаенкоА может стоит эти "8 листов" начать составлять нам, простым гражданам России?Natalija OsmininaКакие листы? Украина распадется на 5 кусков. И уже с двумя из них будут подписаны договоры о сотрудничестве. Три остальных будут в составе других государств.александр волочугинпусть в ромашку поиграют, а то верят не верят их трудностиРУСЛАН КазаковНаглость незалежной не имеет границ. А не послать бы их вообще на х.......Зайцев Виктор Зайцев Виктор"Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию. Срок действия текущего договора истекает в 2024 году, после этого должен быть заключён новый контракт, однако Украина не верит России и торопит события. (конец цитаты). Отчего-то навеяло. 1943 год...И. Рибеннтроп звонит В.Молотову и настаивает о заключении нового соглашения между Германией и СССР, взамен подписанного в августе 1939 года. Я это к тому, что не могу взять в толк...Понять, хотя бы какую-то логику или её начала у всех этих укро-долбоящеров. УКРЕТИНА в лице ВСЕХ её ГлАВНЮКОВ, включая даже номер один- "Членорояльного", вопят на всех мировых площадках и в СМИ о том, что ОНИ ВОЮЮТ С РОССИЕЙ! Если Россия враг и агрессор...О каких финансово-экономических договорах может идти речь? Что до их желания упредить события, которые по состоянию явно "хуже губернаторского", как говорится в русской классике. В общем-то дело возможное. Не берусь давать совету Кремлю, но открываются шикарные перспективы на мой взгляд. КУев и вся их шатия братия у которых "вечная срала Укретины", заканчивают войну на Донбассе, признают НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР и ЛНР, приносят официальные и публичные извинения перед народами Донбасса, ВЫПЛАЧИВАЮТ присвоенные ПЕНСИИ тамошним пенсионерам, убирают свои жопы, за Днепр, признают за Россией Крым и результаты референдума народов Крыма от даты 2014 год...И вот после этого, подписывается НОВЫЙ, упреждающий по срокам договор по транзиту газа. Можно даже сделать для этих фашистствующих укроублюдков скидку. Вторым пакетом требований должно быть ОТМЕНА всех идиотских законов ущемляющих права русскоязычных. Прекращения фашистского террора от СМИ до бытовых ситуаций. И восстановления всей обстановки на Украине хотя бы от даты ноябрь 2013 год. Вот как-то так. Прошу передать мои предложения в Кремль с пожеланиями... Может быть хватит абсурда, который мы наблюдаем столько времени? Восьмой годок заканчивается всего это бандеро-фашистского цирка и превращения Украины в УКРЕТИНУ. Пора лечит...так сказать "братанов". Ну...что поделаешь если это лекарство больше похоже на касторку. Они сами этого добивались. Всё остальное будет ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ РУССКИХ И ИНТЕРЕСОВ РОССИИ! И ша! Не понимать этого, всё равно что отбивать хлеб у ослов.Natalija OsmininaВсе, что до Днепра и Черного моря вплоть до Придненестровья станут Новороссией. На центральной Украине вокруг Куева будет посажено пророссийское правительство. Остальные западные куски уйдут к Польше, Венгрии и Румынии. И пусть уже Новороссия проводит люстрацию на вверенной ей территории, под контролем Кремля.ИванЕщё на чём"настаивает" государство? несуществующееИванНШНина ШалеваЗдорово!!!ГрифельПусть зяма организует тур по миру выступая с пианином и перстом извлекающим звуки,а на вырученные деньги и закупить газу.MeerfliegerГазу с того концерту он сможет купить на один свой пук... :-)dedsidor Сидоровдеда Мороз ускорит сертификацию , все переговоры о газе только в Крыму..петр петровДля Украины главное незалежность, зачем ей газ у москалей покупать, а мы ей ничего не должны.Александр ПятнистыйКогда, наконец, скакуасы поймут, и поймут ли вообще, что они не на фиг никому не нужны?МЦМихаил ЦупиковОно требует? Грустно за идиотов.Александр ПятнистыйДык ета...другого то не дано им. Требует- ну как же- "государствие" однако...Типа и вес и голос и силу имеет. Невдомек только одно- все их "требования"- шум ветра в лесу и прошлогодний снег....SESavchenko EvgeniХАЙ Россия даст газ требует УРКАина. ХУЙ Россия даст газ отвечает газпромААнатолийбАНДЭРОВСКИЕ вые...ки требуют??? Жрите горох, недобиткиАЛЕКСАНДРПора манию величия этого недоразумения засунуть требователям в очко...bianka БелаяС наглыми шулерами, коими является украдина, вообще дел иметь не надо. Настаивают они, требуют. Пусть у Байдена требуют.Виктор ШиховцевНельзя качать грязный газ оккупантов через освящённые майданом трубы!Владимир СиденкоАга, щазз!!! Уже торопимся, аж спотыкаемся!ЮСЮдкевич СергейТребовать, мудак, у бабы своей будешьВладимир Яковлевзаграница вам поможет!SergКто они такие укропы, чтоб требовать!АСАнатолий СемченкоКонтракт? А зачем? Незапущенный СП-2 уже дает Газпрому прибыль за счет СВЕРХВЫСОКИХ цен на газ в Европе. Пусть он будет наготове, пока Европа поймет, что он нужен. Газпром работает по правилам, которые европейцы пишут, не задумываясь о последствиях.НШНина ШалеваТы чего дурку гонишь? Мы продаем на газовый хаб в Германию по цен 270 евро! Это для нас слишком дешево!!!SSSofia Smotrконечно хотеть не вредно,но если газ такой грязный и вонючий,то о чем базар Макагона,просто курам смешно,ешьте на здоровье свой чистый и не вонючийСергейНе Россия подписывает контракты, а ГАЗПРОМ, для укропских балбесов это пока не понятно.Нелли Штрикуновачтобы потом опять воровать?Леонид БуравлевТребовать то она может, только кто-ж ей даст!)))До 2024 года ещё дожить надо.Да и договор не за день готовится!)))Николай Верещагинкакой контракт, они сами отказались от росийского газа, у них друзья на западе, вот пусть они и гонят))НШНина ШалеваНе на Западе, в Штатах, там шельфовый газ из разных пород...А не чистый, как у нас.I SМакогон гонит..Vladimir LioubimcevГазовый контракт подписан. До 2024 года. Время еще есть... Чего торопиться "поперед батька в пекло?"...абрам вербинОчень хочется бабла.Vladimir LioubimcevХотят экспортировать газ на Запад?абрам вербинТранзитировать. В окраине своего газа мало. Тем более, ющенка отдал румынцам газоносный остров Змеиный, который реквизировал Сталин. И ждут авансов от транзита.ВячеславНапрасно они газ нюхают, им кто-нибудь объяснил, как его надо использовать?абрам вербинукропо-шантажисты.Василий БашмаковЛогику идиота понять трудно. Пример тому, когда президент заявляет, что российски газ самый грязный, но, в то же время. требует увеличение его подач, отказываясь от чистейшего газа США. Вы уж там определитесь, что у вас понос или золотуха?M(MaryChoCh Чочиева (Костина)Они, как студенты в бородатом анекдоте , жалуются, что в столовой обеды ужасные по вкусу и порции маленькие.Алексей КузнецовЛюбой контракт это договор .Когда он выгоден обоим -его подписывают на условиях которые устроят обе стороны.Раньше когда не было альтернативных путей доставки газа в Европу ,а у газпрома есть обязательства по доставке газа ЕС можно было выкатывать свои условия контракта ,тырить газ,шантажировать перекрытием трубы .Но всё ,лафа для Украины кончилась ,у РФ альтернативные пути доставки газа в ЕС появились .Предлагайте условия такие чтобы и РФ было выгодно через Украину качать газ в Европу .Иначе будем качать по альтернативным путями .НШНина ШалеваУ нас тоже был договор о не нападении Германии на СССР! Ну Вы видите, что получилось от договора? Погибшие десятки миллионов жизней!!!НШНина ШалеваТолько одна Россия соблюдает все контракты и договоры! При чем, во всем Мире!!!АЮ МедведьПосле 2024г. закрыть кран и забыть про укропов. Пусть пиндосия им поставляет сжиженный газ. Посмотрим на сколько из хватит. Может народ очухается и возмется за вилы. И всю эту бендеровщину на кол пасадят.ВАВладимир АмосовУкраина еще может что-то требовать? А теперь представьте, когда у нее будут условия требовать? Да не приведи Господь, с Украиной иметь хоть какие-то дела. С шеи не слезут и еще погонять будут "дай-дай, дай-дай".НШНина ШалеваУже дай. дай и дай все от России просят бывшие республики, чтоб мы все им давали до бесконечности...ВАВладимир АмосовНа "дай-дай" пришла пора спрашивать: "А что в замен?".IPIvan PitkinНевозможно представить, чтобы страна, как она орёт, на всех углах и в ООН - находится в состоянии войны с Россией - требует каких то контрактов. Представьте фашистская Германия (бандеровская Украина) требует, что то от СССР в 1941-1945 годах.ВАВладимир АмосовНе мешало бы вообще прекратить всякую полемику с этой не до страной. Нет ее.НШНина ШалеваА Украина не для украинцев, а для русского народа! Новороссию создавали несколько веков тому назад!!! Наши русские политологи из 17 века. Мы, русские, занимали серые и ничейные земли, туда отправляли жить всех русских...Лора ЛораПрипекло Бандерлогам! Умом не вышли, а туда же контракт им подавай...Павел ЛадиковКонтракт - это продукт непротивления сторон по Ильфу и Петрову. Хочет требовать - пусть требует. Более того - может даже поставить сама подписи в контракте за газпром. Главное - это чтобы была очередная перемога.M(MaryChoCh Чочиева (Костина)Все равно продлят после 2024... Уже обещали. Так хоть бы потребовали риторику сменить... Да только "Газпром" не политическая, а коммерческая организация.виктор маркерпесков уже ноет про дешевый газ хохламЕлена ФилипповаВообще, дикость какая-то - требовать от России продавать( прокачивать) ее собственность непременно через Хохлостан. Ну, тогда пусть потребуют от Японии, например, продавать ее автопром только в украинских торговых центрах. Хотелось бы понаблюдать в таком случае за реакцией как Японии, так и "всего мирового сообщества".M(MaryChoCh Чочиева (Костина)Беззастенчиво объясняют, что все к нам претензии - это контрибуция за "забратый Крым и "нападатость " на Донбасс.Татьяна РогозинскаяУкраина вообще никакого права не имеет настаивать, а только слезно просить.Бронетемкин ПоносецНШНина ШалеваБаранам баранья смерть! Их готовят для шуб и для шашлыков...LBLeonid BasovУ нас в правительстве много поддерживающих хохлов,так что транзит будет идти,просто у нас много предателей среди чинов высокого ранга.Вот когда их уберут,тогда можно разговаривать с Украиной силой.Владимир СоколовВот не знал, что скакуасия уже в ЕС встряла. Почему ссылаются на требования документа ЕС?Белых ВладимирНищеброды, попрошайки, имеющие право лишь умолять, чего-то требуют!?Нонсенс!Natalija OsmininaХотеть не вредно. Но на всякое хотенье, есть свое веленье. Космос не велит Украине остаться в своих границах. Как не велит и ЕС жить в здравии. Все эти образования умирают. И в помощь этому процессу - ВСЁ: и погода, и экономика, и геополитика. Называется это просто циклы.НШНина ШалеваМы Вас читали в разных сетях. И кто же Вы такая? Если судите о жизни на Земле, то ни один мыслитель не прогнозировал, что станет с нашей Планетой! А Вы тут прогнозируете...НШНина ШалеваНеужели Вы думаете, что зодиак влияет на рождение человека с определенным характером? То есть звезды влияют на рождаемость людей на 12 месяцев и в год рождаемости??? Это древнее писание чрезвычайно умных людей!!! Которые дурили всех царей!Анжела КуроваА Вам трудно погуглить? Погуглите и узнаете, что Осьминина Наталия автор книг по биомеханике Вселенной и человека. Сделала множество научных открытий, а самое главное - смогла синтезировать все науки, благодаря чему ей легко предугадывать события. Например, те события, которые происходит сегодня, она спрогнозировала ещё 6 лет назад, на её форуме всё задокументировано.НШНина ШалеваВы пишите очень шикарно! Приглашаю Вас написания фантастического романа. Там потребуются Ваши знания о структуре Человечества...Анжела КуроваКакой зодиак? У Вас что, Космос ассоциируется только с астрологией? Кошмарики. А об астрономии и астрофизике не слышали?Natalija OsmininaЯ не занимаюсь астрологией, а исключительно только наукой.Natalija OsmininaЯ написала блльше десятка книг на тему Синергетической теории Мироздания.http://www.osmionika.com/knigi/ А мои знания о "структуре Человечества" востребованы на всех континентах - по моим методиках биомеханики занимаются миллионы.Natalija OsmininaНе... явно не слышала)))) Судя по кол-ву комментов, вылетающих как лента из пулемета, думать этой даме времени нет.Natalija OsmininaПрочитав все её комменты, поняла, что это просто больной человек.НШНина ШалеваВ зодиаке никогда не верила! Это полнейшая глупость полных шарлатанов из древнейших времен!!!Natalija OsmininaЯ не присутствую ни в одной сети, кроме МТ. И отсюда много раз хотела уйти, да форумчанки уговоривали остаться. А полгода уговорили и на то, чтобы открыть свою страницу в Контакте. Кто я такая Вам уже написали. При желании можете ознакомиться не только с моими книгами, но и с моей биографией на том же сайте. А если хотите понять, что станет с человечеством, там же на первой странице стоит окно Биомеханика Вселенной. Нажмете - окажетесь в концепции. Через пару недель выйдет моя новая книга на эту тему "Эволюция - путь во времени". Я занесла Вас в ЧС, потому что у меня нет времени отвечать на Ваши вопросы. Я приходу сюда не для того, чтобы переписываться, а для того, чтобы просвещать.НШНина ШалеваВ нашей вселенной, в нашей галактике триллионы звезд! И Вы можете поверить, что звезды влияют на Вас??? Полная дурость людей, которые придумали разные зодиаки. и на этом нажили себе бешенные капиталы!Natalija OsmininaВы поразительно безграмотны. Путаете зодиак с прецессией. Астрологию с астрофизикой. Я понимаю, что у Вас психологические проблемы, но, может, тогда не надо и выплескивать их в МТ.Natalija OsmininaУспокойтесь и примите таблетки. После этого идите погуглите чтобы узнать, что кроме астрологии есть еще и астрофизика и астрономия.Natalija OsmininaДа, заодно еще про ЦИКЛЫ почитайте. А то в Вашем мозгу это сугубо научное понятие явно связано с мистикой.Анжела КуроваПожалеть только можно.Альбина КолесниковаЧто может требовать Украина? не стоило рвать отношения с Россией теперь пусть все долги вернут России сколько воровали и грязью поливали Россию.ВладимирНастаивает? Ну и пусть дальше настаивает, нам то что. Контракт с Украиной есть и должен исполнятся до 2024г. До этого времени Киев может только ПРОСИТЬ внести в этот контракт дополнение с просьбой УВЕЛИЧИТЬ объёмы. Всё остальное это глас вопиющего в пустыне. А вот далее в 2024году вопрос контракта под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ. Это ведь танго для двоих, а вот захотим мы танцевать с Украиной, полагаю что нет.Елена Зеличенок (Моисеева)А Вы не помните как замерзал Геническ(может ошибаюсь в написании).Так вот наши добрые товарищи распорядились дать им газ,несмотря на то,что хохлы не оплатили его.Где гарантия,что и в этот раз добрые "агрессоры" не пожалеют украинцев?."Мы же "один" народ,власть-это одно,а народ другое".ВВП даст указание и Миллер возьмет под козырек!!!! Не хотелось бы,мягко говоря!!!Александр АлександровА ещё на чём Украина настаивает? На отмене зимы и морозов?Natalija OsmininaТочно также смешно слышать шантаж Европарламента. Как и немецких депутатов. Потенциальный кандидат на канцлера Шольц заявил: "Мы за Северный поток 2, но с условием, что газ пойдет по трубе Украины". Им нужен газ и они условия ставят, пидорасы! До жоп этих пидарков не доходит, что логика - она другая)) А, может, логичнее России продавать газ на Восток, где его берут более, чем за 1000 долларов? Зачем, вообще, нужен ЕС, про Украину уже молчу... Скрипач не нужен. Он еще не дозрел до работы головного мозга, пока у него работают только ж.пы. Даже задницы молчат, не чувствуя, что им приходит конец. Без Меркель, ЕС обречен, на радость мечтающим пиндосам. Но мечтать не вредно. Газа то нет. Совсем нет. Он катастрофически уменьшается во всех законсервированных хранилищах, будь то Казахстан, Норвегия, Саудовская или США. Поэтому Миллер и заявил, что у России газа хватит на 100 лет. Россия еще протянет благодаря скважинам в вечной мерзлоте, а остальным газ брать негде. Себя бы отопить.НШНина ШалеваМы можем создать крайне сильнейший фильм, примерно часа на 3. Этот сценарий появился лет 15 тому назад после гибели моего сына!!!НШНина ШалеваОб этом сценарии не знает даже муж!!!! Ник то не знает!!!Андрей ПугачевБлять, читаешь про эту украину и реально понимаешь, что они живут не то что в параллельной реальности, а где-то в другой вселенной!Natalija OsmininaОни живут в реальности Пиндостана - коллективного Запада. Но для тех видеть мир с противоположного России ракурсу - органично. А для Украины в новинку. Вот и сходят с ума, мечутся между верой в силу Запада и внутренним ощущениям, что Россия становится сильнее, и значит, они, как всегда, поставили не на ту лошадь.Елена Квасниковане жаль ни тех ни других. одни выбрали нам на зло эту власть, флаг всем в руки... надеюсь с ними не воссоединимся... не хочу больше их кормить!Петр ТроеглазовУ своей бабы пусть требует....Петр ТроеглазовУ своей бабы пусть требует....Анна Федотовазачем Усраине такой грязный российский газ без молекул свободы подписывайте договор с заокеанскими друзьями,американцами пусть они вам доставляют газVGVasily GolovМакогон. Транзит будет до 2024г.Требовать можно у своей жены,но не у поставщика газа.Чем дольше продлиться сертификация СП-2,тем холоднее будет в Европе или ее части.СП-1 доставит 55 млрд куб.м. В Германию,НОВАТЭК готов привести СПГ в Германию.Ваши транзитные 40 млрд куб.м. помогут Германии.Польша отказывается от поставок.Газопровод из Норвегии ее обеспечит. 10-летний контракт с США на поставку СПГ действует.туда дорога Польши.Елена Квасниковаэтот макогон полный тупица, пусть теорию продажи газа учит по-русски... ему сказали, что сначала газ надо продать, потом добыть и последнее транспортировать... пусть ищут покупателей-идиотов на свой металлолом. венгры уже отвалилисьАлександр Григоровшустрые ребята а кто грозил остановкой транзита взрывом трубы и вообще хотели отказаться ...да и газ у нас грязный вдруг вышиванки запачкает ...так что сидите и ждите милостиНиколай ЗайчиковДа кто им мешает требовать , пусть требуют и дальшеЕвгений СХохлы уже знают сколько газа закупит европа после 2024 года? А если вообще не закупят? контракт на транзит - приложение к контракту на покупку.Комментировать
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