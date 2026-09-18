Психолог Наумова подчеркнула, что учебный процесс должен укреплять доверительные отношения в семье

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова в интервью телеканалу «Москва 24» объяснила, почему родителям нельзя ругать детей во время выполнения уроков или заставлять их переписывать неаккуратные домашние задания.
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