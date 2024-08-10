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Неожиданная находка: Укупник - в Юрмале. А Галкин* катается на велосипеде

Неожиданная находка: Укупник - в Юрмале. А Галкин* катается на велосипеде

Сбежавший из России артист Аркадий Укупник неожиданно нашёлся в Юрмале. Его выдала дорогая машина, в то время как Максим Галкин* ездит по городу на велосипеде.

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