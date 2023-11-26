На Украине рассказали об усталости жителей страны от конфликта

Украинцы признались, что устали от конфликта с Россией, пишет 26 ноября испанская газета Pais.Волонтер, представившийся Тарасом, заявил изданию, что почти за два года российско-украинского конфликта у его соотечественников накопилась усталость.
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