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Русская весна

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На Западе раскрыли последствие удара российской ракетой по полигону ВСУ

На Западе раскрыли последствие удара российской ракетой по полигону ВСУ

Российский удар ракетой «Искандер-М» по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

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