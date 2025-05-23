На Западе раскрыли последствие удара российской ракетой по полигону ВСУ

Российский удар ракетой «Искандер-М» по полигону подготовки украинских военных в Сумской области раскрыл острые разногласия в командовании ВСУ, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
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