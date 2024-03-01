Министр спорта заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян

Министр спорта Матыцин заступился за желающих выступить на Олимпиаде россиян Министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
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