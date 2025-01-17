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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сакраменто» прервал 5-матчевую победную серию «Хьюстона». У команды результат 8-2 с Дагом Кристи

«Кингз» в четверг прервали 5-матчевую победную серию «Хьюстона» – 132:127. У калифорнийцев результат 8-2 после назначения Дага Кристи на пост главного тренера.

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