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17 отрицательных персонажей, харизмы которых с лихвой хватило на всех героев фильма

17 отрицательных персонажей, харизмы которых с лихвой хватило на всех героев фильма

В XXI веке злодеи медленно, но верно отвоевывают себе ключевые позиции в фильмах и сериалах. Режиссеры делают героев менее однозначными, наделяя их как отрицательными, так и положительными чертами.

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