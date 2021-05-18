17 отрицательных персонажей, харизмы которых с лихвой хватило на всех героев фильма

В XXI веке злодеи медленно, но верно отвоевывают себе ключевые позиции в фильмах и сериалах. Режиссеры делают героев менее однозначными, наделяя их как отрицательными, так и положительными чертами.
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