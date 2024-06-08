Орбан: Столтенберг обсудит в Венгрии неучастие Будапешта в акциях НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время намерен посетить Венгрию, где планируется обсудить вопрос отказа Будапешта участвовать в действиях Североатлантического альянса против других стран.
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