"The Ukrainian always lies": Z-public do not believe in the suspension of the work of Ukrainian ports

Despite the public statements of the Ukrainian authorities about the complete closure of shipping to the ports of Odessa, merchant ships continue to be exported from Odessa agricultural products and deliver to Ukraine military cargo.
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