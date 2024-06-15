В Москве произошло массовое отравление салатами из доставки

Более 10 человек за прошедшие сутки обратились к медикам в Москве с признаками пищевого отравления. Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления людей салатами из доставки, 15 июня сообщил официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.