Сенаторы предлагают применять искусственный интеллект в судебной системе РФ

Вопросы применения технологий искусственного интеллекта в судебной системе обсудят члены Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации с Верховным судом РФ, заявил заместитель председателя Совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин, 30 сентября сообщает ТАСС.
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