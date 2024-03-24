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Закон, порядок, государство

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В Тейковском ракетном соединении проходит второй этап всеармейских испытаний «Соколиная охота»

В Тейковском ракетном соединении проходит второй этап всеармейских испытаний «Соколиная охота»

Участники испытаний призваны продемонстрировать знания, умения и навыки в выполнении зачетных упражнений по специальной, физической и огневой подготовкам.

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