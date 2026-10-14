В подмосковных Химках, Чехове, Шатуре и других городах жители жалуются на холодные батареи и температуру в квартирах около +15°C, хотя отопительный сезон официально стартовал 10 октября.
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