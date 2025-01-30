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Петербургский дневник

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Фигуриста Ильи Малинина не было на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Фигуриста Ильи Малинина не было на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

На этот рейс не пустили из-за собаки фигуриста Джона Маравилла Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Илья Малинин отреагировал на трагедию с пассажирским самолетом, который потерпел крушение неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

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