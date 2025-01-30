Фигуриста Ильи Малинина не было на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

На этот рейс не пустили из-за собаки фигуриста Джона Маравилла Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Илья Малинин отреагировал на трагедию с пассажирским самолетом, который потерпел крушение неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии