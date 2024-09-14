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RT Russia

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  • Юрий Зубрин
    Похоже ,очень похоже на правду!Если бы RT не была бы столь эффективна ,то не было бы истерики "пиндосовских геронтокр...Депутат Милонов: ...
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ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

Российские войска отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области. «Отражено пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое.

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