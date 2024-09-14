ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

Российские войска отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области. «Отражено пять попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое.
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