Глава Госдепа Блинкен: США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе

Вашингтон и Ближний Восток готовы работать над установлением мира в регионе. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен.
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