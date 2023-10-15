Марсианский вертолет NASA установил новый рекорд высоты полета 

Снимок марсианской поверхности с тенью Ingenuity, сделанный во время рекордного 61-го полета / © NASA/JPL-Caltech Во время полета, который продлился 129 секунд, аппарат поднялся вертикально вверх и достиг высоты 24 метров, обновив рекорд (его предыдущее лучшее достижение составляло 20 метров).