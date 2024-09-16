Йога в горячем зале: практика в повышенной температуре

Йога в горячем зале – это практика йоги в помещении с высокой температурой и влажностью. Она отличается от традиционной более интенсивным потоотделением и повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.
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