Курская область получит дополнительные деньги на интеллектуальные транспортные системы

<p style="text-align:justify"><strong>Курскую область включили в список из шести регионов, которые в 2024 году получат из федерального бюджета дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)