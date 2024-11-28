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Курская область получит дополнительные деньги на интеллектуальные транспортные системы

<p style="text-align:justify"><strong>Курскую область включили в список из шести регионов, которые в 2024 году получат из федерального бюджета дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

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