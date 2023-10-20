ЕС и США планируют передать Украине доходы от российских активов

Работу по изучению возможности перераспределения прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, на поддержку восстановления Украины рассмотрят ЕС и США, сообщается 20 октября в заявлении по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита.
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