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КХЛ. «Сибирь» примет «Спартак», «Металлург» против «Нефтехимика», «Локомотив» сыграет с «Салаватом», СКА в гостях у «Торпедо»

КХЛ. «Сибирь» примет «Спартак», «Металлург» против «Нефтехимика», «Локомотив» сыграет с «Салаватом», СКА в гостях у «Торпедо»

«Сибирь» примет «Спартак», «Металлург» вновь сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» будет противостоять «Салавату», СКА проведет гостевой матч с «Торпедо».

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